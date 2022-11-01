WATCH OUT!🦁 A mountain lion sighting prompted a school lockdown and traffic woes before crews eventually captured the animal in Brentwood. MORE: https://t.co/uZc0S0C5gy pic.twitter.com/6ohclIshvN — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) October 28, 2022

美國加州近日出現一隻成年的雄性山獅在路上逛大街，嚇得附近小學緊急封鎖，加州漁獵局獲報後隨即展開搜捕，所幸經過數小時的追逐戰後，終於發射麻醉槍成功捕捉，並將山獅放生回歸山林。

綜合外媒報導，這起事件發生在洛杉磯布倫特伍德區（Brentwood），上月27日突然出現一隻山獅在街上狂奔，嚇得居民大門深鎖，當地小學也緊急停課，附近高爾夫球場和鄉村俱樂部也清空人員。當局獲報後投入不少人力展開緊急搜捕，避免憾事發生。

所幸經過數小時的追捕，山獅被麻醉槍擊中，才結束一場虛驚。加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）表示，已將山獅放生至合適的野生環境。

據悉，這隻山獅過去曾多次出現在該社區，有民眾透過監視器看見山獅出現在自家大門前「照鏡子」，隨後又從圍欄散步離開；還有人親眼目睹山獅從車道跳進後院，接著躲進附近的樹叢；甚至也有人拍到山獅大啖鹿肉的畫面，不過目前尚無證據顯示，是否和27日捕捉的山獅為同一隻。

生物多元中心（Center for Biological Diversity）專家蒂芬尼葉（Tiffany Yap）則表示，雖然民眾看到山獅會感到恐慌，但其實最害怕的還是這些野生山獅，追根究柢牠們是因為原本的棲息地遭到商業開發破壞，才冒著被獵捕的風險尋找新的生活住所。

Tense situation in #Brentwood right now. A #mountainlion has made its way into center of the community on Gretna Green and San Vicente, next to Brentwood Science Magnet which is locked down. @CaliforniaDFW is trying to tranquilize the big cat, but keeps moving positions @ABC7 pic.twitter.com/GObInUmdNY — Josh Haskell (@abc7JoshHaskell) October 27, 2022