獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）開季手感相當火燙，今（5）日面對戰績名列東區前段班的暴龍，攻下35分、8籃板、6助攻的全能表現，率獨行俠以111比110險勝暴龍，同時完成了開季連續8場比賽飆破30分，並列史上第2長的紀錄，僅次於名人堂中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）。

第3節剩下19.3秒，東契奇以一記中距離後仰跳投，拿到該場比賽的第31分，也寫下開季連續8戰至少達成30分的紀錄，東契奇用優異表現將自己填進年度MVP的候選名單中。

張伯倫曾經2度至少在開季前8場比賽有著狂拿30分以上的表現，1次是他在1959-60年賽季創下的開季連8場，這年也是張伯倫的菜鳥球季，而另1次則是1962-63年開季連續23場至少拿下30分，張伯倫這令人難以置信的紀錄，東契奇只能望塵莫及。

「籃球大帝」麥可喬丹（Michael Jordan）於1986-87年賽季，創下開季前6場破30分紀錄，該年麥可喬丹以平均37.1分拿下生涯首座得分王，並在季末入選年度第一隊的殊榮，按照東契奇強勢的表現，有機會追隨麥可喬丹的腳步，衝擊生涯首座年度MVP的獎項，目前東契奇在開季前8戰平均能攻下36.0分，暫居聯盟得分榜榜首。