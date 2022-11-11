台啤英熊當家球星蔣淯安11日出席「＃CURRYH1STORY 10代球鞋特展」活動擔任開幕大使，提起最近引發全台轟動的「魔獸」霍華來台打球，蔣淯安說：「畢竟霍華上季還在湖人打球，如今來到台灣，我當然想跟他在場上對決，儘管最快要等明年1月8日。」

「當雲豹宣布霍華要來的消息，我們跟自家洋將，也就是范姜維齊說霍華要來，他們都說不相信，直到我們把霍華昨晚出關影片給他們看，他們才信了，」蔣淯安說，「我還記得當時消息出來我們正在重訓，周伯勳還說他要努力練習對抗霍華。」

蔣淯安強調，自己很期待可以對上霍華，「畢竟霍華去年還在湖人打球，也算是NBA現役球員，那種跟他同在場上對抗打球的感覺一定很棒，可惜我們要對上雲豹，最快也是明年1月8日，希望到時候霍華還在台灣，也千萬不要受傷或怎樣了。」

至於對上霍華有怎樣的策略，蔣淯安說：「矮個子球員碰上大個子，當然要有不同的進攻手段，面對霍華這種NBA等級球員，我當然會好好調整準備。」小安也再次重申新球季目標還是奪下總冠軍，自己則是希望可以拿下總冠軍賽MVP。

身為UA代言人，蔣淯安認為自己印象最深的應該是柯瑞二代球鞋，當前最喜歡的則是剛出的柯瑞10代球鞋，尤其是他腳上穿的藍色系列，「因為看起來比較活潑可愛，我自己都很喜歡這種配色。」這次「＃CURRYH1STORY 10代球鞋特展」將於11到13日在台北SOGO忠孝館門口展出。