全球第2大加密貨幣平台FTX日前已經宣布啟動破產程序，造成眾多消費者的損失，現在不只是FTX創辦人兼前CEO的班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）遭到集體起訴，連幫助FTX代言宣傳的大聯盟球星大谷翔平、勇士超級射手柯瑞（Stephen Curry）等球員也以詐欺行為為由挨告，不但可能拿不到代言費，還得面臨罰款的問題。

FTX近年迅速發展，越來越多運動產業與他們合作，NBA勇士以及熱火都曾是官方合作夥伴，柯瑞去年還被任命為FTX全球形象大使，也因為他以虛擬貨幣及股份作為報酬，所以FTX破產之後，柯瑞也被牽扯進來。

18日大聯盟將揭曉年度MVP得獎者，大谷翔平能否順利連莊？(美聯社)

住在美國奧克拉荷馬州的居民加里遜（Edwin Garrison），已經代表全國數以百萬計的消費者，向邁阿密聯邦法院提出集體訴訟，身為股東之一的柯瑞也無法倖免於難，除了他之外，還有不少體育界名人涉及此案，包括大谷翔平、退役NBA球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）、NFL明星四分衛布雷迪（Tom Brady）及網球女將大坂直美等。

由於FTX已經破產，也表示以虛擬貨幣作為代言費的他們，不但無法拿到相對應的收入，還因誤導及詐欺行為成為被告人。