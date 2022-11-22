目前因為膝傷缺席兩周的「魔獸」霍華德，22日下午開啟IG直播，一聊就是42分鐘，其中他特別提到台灣職籃被批評競爭力不足問題，「這是對於台灣球員的不尊重，NBA每年也最多450名球員可以打，不代表NBA以外球員就沒球技，他在台灣的隊友都是職業球員，也該受到肯定。」

「首先我必須談到來海外打球的經歷，這裡的一切太不可思議，也太瘋狂，在我18年NBA職業生涯當中從未見過，」霍華德在直播一開始說，「球場的氛圍很棒，每個球迷也很歡迎我的到來，不管怎樣這是很棒經歷，我更開心能有這次來台打球機會。」

霍華德更表示，來到這裡打球之後，很多人送給他很多好吃的東西，像是很小的珍珠柑，他還當場剝了好幾個珍珠柑吃了起來，看來相當喜愛，他也特別指出自己很喜歡吃海鮮火鍋，他也重提雲豹總教練劉嘉發不會講英文狀況與相處情況。

接著霍華德講到他的隊友，不僅是洋將，甚至還強調羅振峰、陳孝榕、盧傑閔等人表現都很優異，更提到即將成為隊友的雲豹總教練蘇翊傑，在霍華德來台之前跟他說了很多這裡的一切，更告訴他來這裡打球是為了聯盟與台灣球迷而戰。

霍華德更提到不少人懷疑他隨時可能回到NBA打球，「我暫時沒有想要NBA，那不是我當前的目標，我現在的目標就是留在台灣好好打球。回憶我在台灣第一戰，全場1.6萬人在現場看我打球，真的很瘋狂，感覺我就像回到18歲一樣。」

談到T1聯盟與PLG之間的競爭關係，霍華德強調沒這回事，他來這裡打球就只是想要散播愛，更當場開始唱起歌來，他也聽說台灣的KTV很棒，打算在自己下個月8日生日當天造訪台灣校園，自己也將擔任生日DJ，他更透露自己小孩有可能在12月初來台。

當有球迷問他是否想看電影「阿凡達2」，霍華德不禁分享自己在台灣看電影的體驗，「不僅有爆米花、冰淇淋與很多食物可以吃，甚至還有一大堆水果，這裡真的有好多好吃的水果，腳還可以按摩，更棒的是，我在這裡看了『黑豹2』。」