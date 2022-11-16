獨行俠16日險些在主場翻車，被快艇奮勇追回25分的差距，終場前1分鐘獨行俠99比98領先，當家球星東契奇（Luka Doncic）剩餘28秒時撿球倉卒出手，砍進29呎遠的三分球，成為致勝一擊。主場觀眾歡聲雷動，東契奇卻耍帥比出「噓」的手勢，他賽後說：「我很想慶祝，我也不知道自己幹嘛要這樣。」獨行俠103比101擊退快艇。

快艇前兩節都拿不到20分，上半場打完獨行俠54比32遙遙領先。不過快艇下半場開啟反攻，獨行俠攻勢不順暢，第三節打完快艇追到剩下4分差距。獨行俠最後在末節開打兩分鐘時花光了全部的領先分數，雙方打成70比70平手。

兩隊接下來互有領先，獨行俠布拉克（Reggie Bullock）終場前兩分鐘連砍兩記外線，但還是甩不開快艇，被保羅喬治（Paul George）衝入挑籃追到98比99。獨行俠最後攻勢有些紊亂，東契奇被包夾傳球，但隊友找不到機會出手，差點又被快艇夾掉，進攻時限剩下1秒多，東契奇外線撿球緊急出手，拿下4分領先確保勝利，全場陷入瘋狂。他轟了35分、11籃板、5助攻。

保羅喬治也繳出23分、7籃板、6助攻，但快艇為了追分，整個下半場都沒有讓他休息。總教練泰隆盧（Tyronn Lue）說：「他累壞了。這是我的錯，對手都在包夾他，這如我們所願，只是我們沒有做好全部的傳球。」