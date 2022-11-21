Exclamation point ❗️ pic.twitter.com/Ywyv5PnpF6 — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 21, 2022

看來「小皇帝」詹姆斯可以好好養傷了，畢竟在他缺陣期間，湖人竟然開始連勝了！「一眉哥」安東尼戴維斯21日貢獻全場最高30分，外加18籃板、2助攻、3抄截、1火鍋，帶領湖人123比92痛宰來犯的馬刺，勇奪3連勝，也送馬刺苦吞5連敗。

儘管詹姆斯連4場因為腿傷缺陣，安東尼戴維斯卻在首節完全爆發，不僅打滿首節，更摘18分、5籃板、2助攻、2抄截、1火鍋，幫助湖人打完首節取得34比20領先，次節湖人換里夫斯與湯瑪斯布萊恩發威，打完上半場，湖人66比48大幅領先。

湖人下半場就打出15比1猛攻，轉眼擴大領先差距到30分以上，就算打完前3節，湖人取得95比67領先，湖人總教練漢姆仍讓安東尼戴維斯打滿第3節，且在末節還剩9分34秒才退場休息，小心程度簡直有點離譜，畢竟從比分來看早該進入垃圾時間。

里夫斯攻下湖人全隊次高的21分，另有3助攻、2籃板，才剛傷癒復出的湯瑪斯布萊恩15分、9籃板，隆尼沃克14分，薛洛德與納恩各有13分，韋斯布魯克10分、10助攻；馬刺以瓦塞爾17分最高，索查與凱爾登強生各有12分進帳。