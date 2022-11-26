今年狀元班凱羅相隔18天終於宣告傷癒復出，結果他先發打了36分鐘，拿19分、3助攻與4籃板，可惜地主魔術仍以99比107不敵少了哈登、恩比德與馬克塞3大主力的七六人，苦吞3連敗，魔術目前5勝14敗，仍然排在東區倒數第2的接近墊底位置。

班凱羅是在本月8日打完火箭比賽之後，突然傳出左腳踝扭傷消息，卻讓他一口氣缺席7場比賽、休兵18天後才告復出，他在上半場手感也很冰冷，投7中2、罰5中3，僅拿8分、3籃板及2助攻，不過面對陣容殘破的七六人，魔術打完上半場仍以56比52領先。

來到下半場，七六人逐漸找回應有手感，尤其是托必亞斯哈里斯與米爾頓，兩人凶猛火力幫助七六人第3節徹底打趴魔術，更讓七六人反而超前，打到末節最後關頭，七六人更取得10分領先，儘管魔術讀秒階段追到只差5分，可惜仍然為時已晚。

七六人能在少了「三巨頭」的情況擊退魔術的兩大功臣，分別是拿下24分、10助攻與9籃板的米爾頓，以及貢獻23分、10籃板的托必亞斯哈里斯，尼恩也替補攻下18分，哈瑞爾14分；魔術得分最高的是法蘭茲華格納24分，波爾18分、8籃板。