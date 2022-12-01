「綠衫軍」塞爾提克前鋒塔圖逐漸展現本季年度MVP大熱門的應有態勢！塔圖1日全場投25中15，含三分球投12中8，攻下本季新高49分，外加11籃板、3助攻、2抄截，帶領塞爾提克在主場以134比121撲滅熱火，除摘5連勝，更以18勝4敗穩居東區龍頭。

儘管季前爆發前總教練偷腥事件，塞爾提克主力中鋒羅伯特威廉斯還在傷兵名單，本季還沒上過場，最快要到耶誕節前夕才可能復出，塞爾提克本季卻在塔圖帶領下，目前不僅穩居東區龍頭，甚至更居聯盟戰績最佳球隊，看來本季很有希望連兩年闖進總冠軍賽。

塞爾提克今天除了塔圖，他的最佳搭檔傑倫布朗也拿26分、7籃板及5助攻，布羅格登替補攻下21分，懷特15分、5助攻，史馬特10分、9助攻；熱火以阿德巴約與史特魯斯各有23分最高，希洛也有22分、9助攻與6籃板，可惜少了主將吉米巴特勒的他們，還是終止最近3連勝。