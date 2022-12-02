2日唯一進行的NBA例行賽在底特律登場，賽前以5勝18敗位居聯盟墊底的活塞，竟然靠著21歲小將基蘭海斯在延長賽最後關頭連進兩顆三分球，終場131比125爆冷擊退東契奇領軍的獨行俠，除了中止3連敗，更把聯盟墊底位置讓給魔術(5勝17敗)。

東契奇一開賽就火力全開，跟小哈達威攜手接連投進三分外線，不過地主活塞的三分火力也不遜色，也讓比賽形成互有領先僵局，打完上半場，活塞暫以61比60領先，東契奇半場投12中7，含三分球投8中4，拿20分、5助攻與2籃板。

活塞雖在第3節一度擴大領先到12分，獨行俠卻在末節開始靠著板凳戰力打出15比4攻勢超前，可是活塞還以一波10比0猛攻，重新搶回領先優勢，打到最後1分鐘，東契奇兩罰落空，但他馬上投進三分球，把比數追成115比117。

獨行俠更靠布洛克最後22.6秒上籃，把比數追平，史都華三分出手沒進，比賽進入延長；打到延長賽最後關頭，基蘭海斯先在最後1分15秒投進超前三分球，接著最後41秒又進1顆三分球，一舉穩住活塞勝局，也讓獨行俠爆冷吞敗。

活塞以波達諾維奇攻下30分最高，贏球功臣基蘭海斯貢獻本季新高22分，且有8助攻、4籃板，貝格利19分、13籃板，傷癒復出的艾維16分、6助攻；獨行俠仍看東契奇表演，他拿35分、10助攻與5籃板，小哈達威也拿26分，伍德25分，在爆冷輸球後，獨行俠(10勝11敗)排名跌到西區第11。