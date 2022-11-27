就算獨行俠明星控衛東契奇27日交出24分、9助攻與7籃板的全能數據，獨行俠卻在末節全力反撲無效，最後以100比105輸給地主暴龍苦吞3連敗，暴龍則是中止2連敗，能在少了席亞卡、史考提巴恩斯、阿丘瓦等主力情況下守住勝利相當難得。

雙方從一開賽就形成互有領先僵局，打到比賽還剩55秒，丁維迪的上籃幫助獨行俠追成98比99，儘管暴龍靠布契放進兩分，獨行俠也有東契奇中距離跳投命中，不過桑迪斯楊先是兩罰俱中，接著抄截成功，也讓阿奴諾比罰進穩住勝利的兩分。

阿奴諾比最後攻下全場最高26分，另有9籃板、2助攻、2抄截、2火鍋，表現相當全面，范維利特也幫暴龍轟下26分，且有7助攻、6籃板，替補中鋒布契22分、13籃板，NETFLIX電影「必勝球探」男主角胡安赫南戈梅茲先發拿下10分、5籃板。

獨行俠除了東契奇，表現較佳的是芬利史密斯16分，丁維迪15分、7籃板，克雷伯11分，伍德10分、6籃板，苦吞3連敗的獨行俠目前9勝9敗，排名跌到跟勇士並列西區第10。