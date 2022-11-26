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📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/TaNGEwtw3v — Golden State Warriors (@warriors) November 26, 2022

靠著「浪花兄弟」史蒂芬柯瑞、克雷湯普生分別在上、下半場開火，勇士26日在自家主場以129比118力挫爵士，目前10勝10敗，勝率重返5成，柯瑞全場投進6顆三分球，貢獻全場最高33分，其中光在首節包辦15分，克雷湯普生也轟進6顆三分球，拿下20分，其中第3節獨拿12分。

柯瑞首節就大發神威，單節投10中6，含三分球投5中2，攻下15分，領軍勇士打完首節取得37比23領先，不過隨著柯瑞次節下場休息，爵士逐漸縮小差距，讓勇士只能趕緊換上柯瑞止血，打完上半場，勇士59比51領先，柯瑞半場就有17分進帳。

爵士下半場雖想展開反撲，可是勇士換成克雷湯普生發威，上半場僅拿2分的他，第3節獨拿12分，幫助勇士始終維持領先優勢，打到末節，勇士更一度取得121比102大幅領先，儘管爵士打出9比0追上，柯瑞卻在最後2分32秒投進穩住勝局的三分球。

勇士除了浪花兄弟接力開火，威金斯也拿下20分、9籃板、5助攻、3抄截與1火鍋，普爾19分、6助攻與4籃板，卓雷蒙格林13分，盧尼10分、12籃板；苦吞3連敗的爵士，則以馬爾卡寧24分最高，歐利尼克與克拉克生各有21分，塞克斯頓13分。