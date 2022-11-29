政治大學外籍生莫巴耶29日先發28分鐘，飆進UBA生涯第1記三分彈，攻下個人新高25分、11籃板，開季2度得分、籃板「雙十」，尋求3連霸的政大，101比71輕取上季第8國立體大，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽開季6連勝、跨季22連勝，持續隊史新猷。

這也是政大自108學年預賽起，跨4季對戰7連勝國體，也是本季迄今6戰第3場得分破百。

教練陳子威說，另一外援高布瑞上役右腳踝扭傷，本戰只替補7分鐘，莫巴耶因而得扛更多責任，他也不負眾望，且內外俱佳。

莫巴耶兩分球13投中9、三分球3投中1、7罰中4，手感不錯，外帶4助攻、3抄截、2阻攻，尤其前5戰他三分球5投不中，今天命中第一球，賽後笑說：「這是我的UBA第一記外線，開心！」

莫巴耶並說，政大教頭陳子威、隊友對他都很好，他待在一支冠軍隊，「我喜歡贏球、更想連霸，加上飆進我在UBA第1記三分球，意義尤其不一樣。」

國體預賽4連勝中斷、開季第2敗，本季從健行科大轉來的205公分中鋒王晟霖14分、6籃板，平上季仍在健行對台大他14分、10籃板「雙十」的UBA單場得分最高，另外謝承諳12分、楊承10分。