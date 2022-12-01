That's two buzzer beaters from Russ this game for those counting at home. pic.twitter.com/XUywlhlShi — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 1, 2022

揮別前役遭到溜馬絕殺陰霾，湖人1日續在主場迎戰拓荒者，靠著「小皇帝」詹姆斯拿下全場最高31分，外加8助攻、7助攻的接近大三元演出，以及「一眉哥」安東尼戴維斯27分、12籃板的雙十數據，湖人輕鬆以128比109橫掃拓荒者，拿下本季第8勝(12敗)。

詹姆斯從一開賽手感就很火燙，上半場前7次出手，包含3次三分出手全部命中，直到上半場還剩29秒的第4次三分球出手才告落空，他在上半場就拿17分、3助攻與3籃板，幫助湖人打完上半場，取得66比62領先，里夫斯半場也拿14分。

受到韋斯布魯克在上半場結束同時投進超大號三分球激勵，湖人下半場很快就把領先差距擴大到雙位數，關鍵就是湖人除了詹姆斯繼續發威，里夫斯與安東尼戴維斯也投入支援火力，眼見追趕不上，雙方也在最後1分55秒換下主力進入垃圾時間。

由於隆尼沃克受傷缺陣而站上湖人先發行列的里夫斯，今天攻下22分，且有5籃板、3助攻，表現好到讓人意外，替補中鋒湯瑪斯布萊恩也有14分、6籃板，韋斯布魯克10分；仍少利拉德助陣的拓荒者，則以葛蘭特27分最高，安芬尼西蒙斯22分、8助攻，威斯洛21分。