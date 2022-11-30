He's smooth like that 🧈 pic.twitter.com/w5YNoJ79il — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 30, 2022

實在找不出形容詞來述說獨行俠明星後衛東契奇30日表現了！東契奇全場27投14中，含三分球投9中4，貢獻41分、12助攻與13籃板的超狂40分大三元數據，協助獨行俠116比113驚險氣走勇士，終止最近4連敗頹勢，勇士3連勝也喊卡。

本季很不會打客場的勇士，一開賽就遭地主獨行俠打出18比6，勇士所得6分全是盧尼所得，柯瑞、克雷湯普生與威金斯同時陷入低潮，幸好柯瑞手感率先回溫，加上勇士次節打出12比3開局，勇士逐漸從兩位數落後追成只有個位數。

甚至打完上半場，勇士把比數追成54比55，不過柯瑞半場雖拿16分，克雷湯普生卻是0分、威金斯2分；雙方打到比賽還剩10分52秒，丁維迪切入時刻意用手肘撞擊普爾下巴，裁判重看慢動作後，宣判丁維迪二級惡性犯規被驅逐。

勇士隨即打出7比0超前，但獨行俠也靠東契奇追上，最後1分19秒柯瑞上籃追到只差1分，東契奇卻馬上拋投命中，柯瑞接著先罰進1球，卻在最後10秒發生走步違例，勇士只能把芬利史密斯送上罰球線，他雖兩罰中1，勇士也有最後一擊機會，可惜克雷湯普生的追平三分球沒法投進。

柯瑞單場投進5顆三分球，拿32分、5助攻與5籃板，才打第22場比賽就已經投進破百三分球，要不是他最後10秒被吹走步違例，他就已經投進超前三分球了，克雷湯普生今天手感冰冷，全場投9中2、僅拿5分，勇士把最後一擊選擇給他出手，也算相當大膽。