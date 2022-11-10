半導體載具廠家登(3680)董事會通過2022年第三季合併財報，稅後淨利2.27億元、每股盈餘（EPS）2.7元，雙創歷史第三高，表現持穩高檔。累計前三季稅後淨利7.04億元、年增達近4.28倍，每股盈餘8.41元，已提前改寫年度新高。

家登2022年第三季合併營收10.69億元，季增0.29％、年增達58.37％，營業利益2.61億元，季增8.62％、年增達近3.07倍，雙創歷史次高，毛利率、營益率「雙升」至49.91％、24.46％，分創歷史次高及新高。

在營收規模及本業獲利高檔續揚下，家登第三季雖因業外收益減少，歸屬母公司稅後淨利2.27億元，季減19.97％、仍年增達近2.85倍，每股盈餘2.7元，雙創同期次高、並創歷史第三高，表現持穩高檔水準。

累計家登前三季合併營收31.6億元、年增達64.24％，營業利益7.43億元、年增達近3.28倍，歸屬母公司稅後淨利7.04億元、年增達近4.28倍，每股盈餘8.41元，均全數提前改寫年度新高，毛利率48.73％、營益率23.52％亦雙創同期新高。

家登亦公布10月自結合併營收2.51億元，雖月減達27.94％、年減達33.96％，降至近13月低點，仍創同期次高。累計前10月合併營收34.11億元、年增達48.86％，持續提前改寫年度新高。公司指出，主要由於與各大客戶討論調整貿易條件，造成部分出貨遞延所致。

家登表示，今年在全球各地區的突破性成長，為營運帶來豐沛成長動能，隨著公司規模不斷擴張與業務持續拓展，內部營運及資源管理愈趨重要，在大中華市場的表現頗有斬獲，今年累積營收為去年數倍，需達到更好的資金運用效率，並降低地緣政治可能影響。

對此，家登開始積極與各大客戶討論並調整貿易條件，希望透過預收貨款或縮短付款期限等方式，將資金風險減到最低，在產能滿載下達到更有效的出貨排程。雖然過渡時期造成部分出貨遞延。但公司皆已完成備貨，將在貿易條件底定後，依客戶訂單需求全面恢復出貨。

第四季本是全球半導體產業旺季，近期受全球產業局勢動盪與各國政策改變影響，成長力道減弱，家登無法置身事外。但公司除了成熟光罩盒、晶圓盒系列成長基礎外，提前布局先進製程相關產品亦發揮穩定作用，先進製程載具不受短期景氣影響，為長期穩定成長關鍵。

家登表示，公司發展不會停下腳步，相關產線的機台購置與備援持續進行。目前訂單能見度仍高，出貨計畫仍緊湊，第四季將是專注營運的重要時刻，集團將落實精實生產、品質第一，在此堅持下走過景氣循環，勢必再度繳出亮眼成績單。