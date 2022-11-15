半導體濕製程設備供應商弘塑(3131)2022年第三季業內外皆美，稅後淨利雙位數「雙升」至2.27億元、每股盈餘（EPS）8元，雙創歷史次高。前三季在業外顯著轉盈挹注下，稅後淨利5.73億元、每股盈餘達20.1元，雙創同期新高。

身為台積電供應鏈的弘塑，股價自9月初298元高點一路拉回，10月底下探171.5元的近31月低點，2個月修正達42％，近日穩步回升，今（15）日在台積電飆漲9.21％帶動同歡，放量上攻漲停價229.5元，回升至近2月高點。

弘塑第三季合併營收9.01億元，季增1.5％、年減8.4％，仍創同期次高、歷史第四高。營業利益1.86億元，季增8.65％、年增0.38％，為今年高點，毛利率、營益率「雙升」至44.2％、20.65％，分創近5季及今年高點。

在本業獲利成長，配合匯兌收益挹注業外收益達1億元，季增達36.91％、年增達101.72倍助攻下，弘塑第三季歸屬母公司稅後淨利2.27億元，季增達28.88％、年增達56.25％，每股盈餘8元，雙創僅次於去年第四季的歷史次高。

累計弘塑前三季合併營收27.11億元、年增6.82％，創同期新高，毛利率43.01％、營益率19.58％，去年同期為42.82％、22.29％。不過，在業外顯著轉盈下，歸屬母公司稅後淨利5.73億元、年增達33.81％、每股盈餘20.1元，雙創同期新高。

弘塑10月自結合併營收3.85億元，較9月2.97億元成長達29.76％、較去年同期3.95億元小減2.46％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收30.96億元，較去年同期29.33億元成長5.57％，續創同期新高，下半年營運動能持穩向上。