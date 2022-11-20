安控廠昇銳(3128)前3季每股盈餘為1.4元，法人預估，昇銳今年每股盈餘可望挑戰2007年來新高，在外資大買力挺下，昇銳11月18日股價以漲停板作收，創下2007年11月以來新高價。

昇銳近幾年將安控產品朝AI人工智慧發展，獲得不少政府標案，公司亦自2012年開始佈局車用市場，並於2014年將車用安全部門分割成立「車威視科技」，車用影像產品已打進美、澳、日、歐等Tier 1及Tier 2車用電子廠外，亦轉進車隊軟體佈局；隨著產品轉型效益顯現，昇銳今年業績展現強勁成長力道。

昇銳前3季稅後盈餘為5741萬元，年增2.15倍，每股盈餘為1.4元；累計前10月合併營收為9.1億元，年增30.16%，昇銳今年合併營收可望突破10億元，每股盈餘可望挑戰2007年以來新高。

昇銳亦擬斥資8.5億元，在桃園八德興建第二座廠，預計2025年6月完工試產，新增產能將較現有廠房大上二倍至2.5倍左右，為昇銳中長期營運注入多頭動能。

外資於11月18日大買昇銳1602張，成為昇銳股價創下15年來新高的推手。