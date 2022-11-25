高雄港務分公司積極推動再生能源發展，2023年起將在高雄港、安平港、布袋港及馬公港等4港區，積極推展自建再生能源系統、儲能系統及智慧能源管理系統(energy management system,EMS) ，預計2025年底完成，每年自發自用電量可達約6百多萬度電，減少碳排放量約3千多公噸，降低溫室氣體排放，創造綠色價值。

因應國際減碳趨勢與永續發展目標SDGs，高雄港務分公司自2016年起，積極推動再生能源發展，出租港區屋頂供業者設置太陽能光電。

高雄港務分公司表示，2023年將在高雄港、安平港、布袋港及馬公港等4港區導入EMS，短期盤點港區目前用電種類與用電現況，中期協助港區控制用電負載，調節尖離峰用電負載，長期可用再生能源取代化石燃料。預計2025年底完成，每年自發自用電量可達約6百多萬度電，減少碳排放量約3千多公噸。

隨高雄港及3個附屬港自設再生能源發電系統占比增加，透過EMS整合分散式再生能源系統及儲能系統，全方位分析需求端之電力需量，供應港埠設施所需用電，維持港區供電穩定度。(記者張雅雲/高雄報導)