呼應淨零排放國際趨勢，使節能減碳觀念深入校園，遠傳(4904)繼以智慧能源管理系統(EMS)投入「班班有冷氣」專案後，今(25)日宣布，攜手「台灣青年氣候聯盟（Taiwan Youth Climate Coalition, TWYCC）」推出「遠傳氣候變遷與節能減碳課程」，由台灣青年氣候聯盟志工擔任講師、設計課程架構，遠傳提供EMS節能技術資訊，雙方歷經多次討論後完成教材，並前進新北市新店區中正國小、深坑區深坑國小，將氣候變遷與日常減碳的觀念，用生動有趣的方式傳遞給近百位學童。

遠傳公關暨企業永續長林慧珊表示，剛於埃及結束的聯合國氣候變遷大會COP27，首次設立「兒童和青年館」，顯示年輕世代為氣候變遷議題的重要利害關係人，推行氣候教育、提升公民意識更是企業的社會責任。遠傳自2015年就以「寶衛地球、讓愛遠傳」專案作為環境教育發展主軸，並透過系列活動喚起各界重視環境議題。這次藉由台灣青年氣候聯盟熱血青年志工講師，融合遠傳的節能技術，以及全力支持的中正、深坑國小，在學童心中種下環境保護的種子，期待未來開花結果。

台灣青年氣候聯盟理事長張寒瑋表示，台灣青年氣候聯盟從2019年開始訓練志工伙伴成為青年氣候講師，帶著氣候議題走入校園，增加台灣師生對氣候變遷認知。本次在遠傳的支持之下，與新北市中正國小看見未來的共同目標，讓青年夥伴有機會實際入班執行氣候課程，學生們的熱烈參與也讓TWYCC再一次體會到氣候教育的價值所在。