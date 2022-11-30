竹南國中學生赴竹南鎮陳古厝了解老厝的歷史。（謝明俊攝）

竹南國中學生赴竹南鎮陳家古厝了解竹南老鎮的發展歷史。（謝明俊攝）

竹南國中學生赴陳家古厝了解金紙過去的盛況。（謝明俊攝）

竹南國中學生赴後龍鎮外埔沙灘淨灘成果驚人。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮是苗栗縣最古老、最早發展的城市，擁有全縣最老的媽祖廟慈裕宮、平埔族道卡斯族人所住居的番社等老聚落，竹南國中為了讓學生們能了解自己成長的在地文化，特別安排學生到這些老聚落走讀，在耆老專家的帶領下，了解家鄉人文之美，今年除了環保議題外，還安排到後龍鎮外埔沙灘淨灘，讓學生為環保盡一己之力。

苗栗縣竹南國中深耕落實戶外教育，校長郭芳江規畫利用期中考下午空檔，安排7年級學生到竹南中港走讀慈裕宮與陳家古厝、後龍外埔淨灘，讓孩子們在閱讀文本之外，有機會透過專業的導覽解說與教室內的課程相互印證。其中，慈裕宮膾炙人口的對場造典故，在導覽解說的過程中，讓孩子們印象深刻、領略傳統建築的美學與豐富的人文歷史脈絡。

8年級學生則安排到竹南濕地生態公園認識濕地、紫斑蝶生態以及環境保育。另外，7年級同學們到後龍外埔漁港旁動手做淨灘，學生們依然專注地清理一件件的海廢垃圾，清理出的垃圾量與垃圾種類都讓師生吃驚。

長郭芳江說明，學校這幾年來在老師們的共同努力下，規劃許多特色課程，期望培養孩子自主學習、關懷社會，今年更是結合沈春池文教基金會辦理以SDGs為主題的繪畫與寫作競賽，同學們優秀的作品也成為推廣永續發展目標的最佳範本。

竹南國中的「在地國際」課程以SDGs為主題，並搭配全英語進行教學，讓孩子們有機會沉浸在全英語的教學環境中，提升英語聽說能力，並啟發學生對各項公民議題的關注。「旅讀竹南」課程則以閱讀策略結合在地文化文本進行教學，提升閱讀能力與學生對在地家鄉文化的認同。並利用寒暑假期間結合美學辦理營隊，透過藝術創作強化孩子們對在地文化的理解與認同。

郭芳江校長表示，落實辦理戶外踏查課程，使孩子們透過走讀認識家鄉，學校的用心皆能獲得社區與家長們的肯定。籌備過程也相當不容易，特別感謝學校老師們的用心及許多社區團體的協助，如苗栗縣在地文化發展協會、塭內社區發展協會、陳協和金紙行、海湧工作室、連森裕老師等，共同成就孩子們的學習，讓踏查課程能順利圓滿。