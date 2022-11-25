半導體測試介面廠穎崴(6515)2022年前三季大賺2股本、提前改寫年度新高，法人看好第四季營運持穩高檔、全年拚賺3股本。穎崴今（25）日開高後在買盤敲進下放量直攻漲停價427.5元，創6月中以來5個月高價，三大法人本周迄今持續買超764張。

穎崴2022年第三季稅後淨利3.68億元，季增達76.96％、年增達2.06倍，每股盈餘（EPS）10.79元，雙創歷史新高。累計前三季稅後淨利6.96億元、年增達近1.78倍，每股盈餘20.43元，全數提前改寫年度新高。

穎崴董事長王嘉煌先前指出，雖然市場狀況趨守、半導體各應用需求明顯分化，但公司重要客戶的新世代產品工程驗證需求仍持續，產能和技術要求均不斷精進，使公司需求未見趨緩跡象，部分產品交期已達明年，預期下半年營運表現可望優於上半年。

穎崴10月自結合併營收5.66億元，雖因中國大陸十一長假影響而月減9.33％、仍年增達71.86％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收39.79億元、年增達75.12％，續創年度新高，動能持續暢旺。法人看好穎崴第四季營運持穩高檔，全年挑戰賺3股本。

受惠美系客戶需求強勁，投顧法人看好穎崴今年營收成長逾6成，在晶片升級及異質整合趨勢、美系客戶新專案、台系客戶需求增加、新客戶及專案增加等五大動能帶動下，明年營運在基期較高的不利因素下仍將持續成長，維持穎崴「買進」評等。