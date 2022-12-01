美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示本月可能放緩升息步調，激勵美股四大指數周三大漲，晶圓代工龍頭台積電(2330)ADR勁揚4.6％，今（1）日股價同步開高勁揚3.67％至508元，創8月底以來3個月高點，市值回升至13.17兆元。

台積電股價10月底下探370元的27月低點後止跌回升，11月中迄今於462～498元區間震盪盤整，今日帶量突破500元關卡，早盤維持近3％漲幅。三大法人本周迄今合計雖持續賣超5202張，但近2日反手回補達8120張，其中外資近2日轉多買超達9369張。

隨著股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威第三季首度斥資逾41億美元買進台積電ADR，知名對沖基金老虎全球（Tiger Global）、橋水（Bridgewater）等投資基金同步進場投資，減緩市場對地緣政治疑慮，帶動台積電股價自11月初反轉回升，1個月來已反彈逾37％。

台積電2022年10月自結合併營收2102.66億元，較9月2082.47億元小增0.97％、較去年同期1345.39億元成長達56.29％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收1.84兆元，較去年同期1.28兆元成長達44％，持續提前改寫年度新高。

台積電先前法說時預期，第四季合併營收將介於199～207億美元，在假設新台幣兌美元平均匯率31.5元狀況下，約季增2.2～6.4％、年增達43～48.8％，連10季改寫新高，毛利率預期介於59.5～61.5％、營益率介於49～51％，力拚持穩高檔再向上。

面對半導體產業庫存修正逆風，台積電雖將今年資本支出規模調降10～18％至360億美元，但重申未改變對第四季營收及獲利展望，且今年以美元計價營收成長34～36％（mid-thirties）預期不變、明年營運仍可持續成長，長期營收成長達15～20％目標亦未變動。

美系外資出具最新報告認為，台積電決定遞延部分3奈米產能資本支出，預估明年資本支出降至300～320億美元，折舊成本降低使2023～2024年毛利率更可能維持逾53％水準，有望帶動現金報酬率增加，維持「加碼」評等、目標價720元不變。