晶圓代工龍頭台積電(2330)宣布美國亞利桑那晶圓廠將展開第二期工程，預計2026年量產3奈米製程，興建中的首期工程預計2024年量產4奈米製程。兩期工程總投資金額約400億美元（約新台幣1.22兆元），為美國及亞利桑那州規模最大的外國直接投資案。

台積電指出，除了1萬多名協助興建廠房的營建人員外，亞利桑那晶圓廠兩期工程預計將額外創造1萬個高薪高科技工作機會，包括4500個直接受雇於台積電的職位。兩期工程完工後將合計年產能將逾60萬片晶圓，終端產品市場價值估逾400億美元。

同時，為符合台積電致力於綠色製造的承諾，台積電亞利桑那州晶圓廠亦規畫於廠區內興建一座工業用再生水廠，完工後將使亞利桑那晶圓廠達到近零液體排放目標。

台積電董事長劉德音表示，亞利桑那晶圓廠目標完工後成為美國最環保的半導體製造廠，應用最先進的半導體製程技術生產，實現未來幾年的下一代高效能及低功耗運算產品。感謝各界持續合作得以促成今的成果，也很高興與美國夥伴攜手合作，成為半導體創新基石。