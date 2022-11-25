明基材(8215)明年第一季併入衛普貢獻營收，醫療業務維持年成長3成以上，法人估計2023年營收成長、本業獲利持穩向上，惟今年處分資產使得業外收益大增，預期明年獲利將較今年下滑。

明基材前三季每股盈餘3.39元，大幅優於去年同期2.21元，業外處分大陸蘇州廠區，另外，加上匯兌收益，每股貢獻度達2元。

明基材10月營收11.66億元，年減1成，第四季有面板急單、醫療業務增加，產品組合及匯率因素，毛利率有撐，法人估計第四季展望持穩。

偏光片因面板彈升幅度有限，淡季預期到明年上半年，法人預期明年下半年可望回升，偏光片營收2023年全年估計與今年持平。

醫療部分公司持續看好，2023年來自醫療貢獻維持今年成長幅度，約30～40％，法人估計第一季併入衛普後，2023年額外貢獻30～35億元營收，全年挹注小幅獲利。電池隔離膜業務出貨低於預期，主要電動車成長放緩，產能擴增速度遞延，成長幅度還需要觀察。

2023年全年觀察，偏光片占比持續下降，醫療業務上揚趨勢不變，本業有望優於今年表現。