台灣醫療科技展今盛大開幕，長庚醫療財團法人在董事長王瑞慧領導下，每年投入上億經費在醫療科技發展領域，甚至與世界先進國家接軌。今年長庚醫院再度參展，期對推動台灣醫療科技產業的進展貢獻一已之力。

長庚醫院共規劃4大主題區，包括特色醫療、智慧醫院、創新研發及公益榮耀，以靜態海報展示及動態體驗等多樣化方式呈現。展區設計檢測活動與遊戲互動，讓民眾親身體驗尖端科技帶來的便利性，也看見長庚院各項臨床創新應用與最新醫療科技發展。

去年大受好評的醫師講座，今年亦擴大辦理，4日的醫療站共安排34個場次，除安排重量級明星醫師進行專業解說並與民眾互動外，還邀請到公益計劃照護的明星運動選手分享長庚照護經驗。

在「特色醫療」展區，長庚醫院展出各項尖端科技醫療，如質子治療、細胞治療、自然孔達文西甲狀腺手術、ROSA機器手臂應用、逆行性(內視鏡)腎臟內碎石手術、經鼻內視鏡微創手術以及甲狀腺消融等。全人醫療照護方面，則有美容醫學服務、乾眼症照護、ALL-on-4全口快速植牙，以及新開發的優聲訓練APP，提供聲音練習回饋並加強發聲訓練。在「創新研發區」，則特別展出最具代表性及創新性的專利主題。

長庚醫院為台灣首家取得醫策會「智慧醫院標章」醫院，在「智慧醫療」展區，展出多年運用資訊科技的智能化服務成果，除支援離島與偏鄉醫療服務，更配合國家政策推展及資訊科技進步積極發展遠距醫療，透過資訊的整合介接，提供全時段、多專科的遠距會診服務，真正落實醫療平權。現場開放遠距醫療工作車及行動遠距診療箱讓民眾體驗。

秉持取之社會、用之社會的經營理念，長庚醫院從醫療、保健、關懷3大主軸長期投入社會公益，每年社服基金支出約7.4億元，佔醫療收入結餘19.4％，遠超出法令規定應提撥金額3.6億元。「公益榮耀」專區展出近年保護兒少、守護運動員、深入偏鄉醫療及提供學童身心發展評估與早療資源等成果。