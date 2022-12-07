英業達(2356)透過新事業英研智能切入智慧醫療領域。英研智能總經理張國彬表示，英研智能非常驕傲能夠為國內頂級醫療院所提供自家製造之彩色電子紙病床卡方案，並將持續關注醫療智慧化議題，促進智慧醫療場域的永續發展。藉由電子紙顯示看板可透過無線傳輸持續更新顯示資訊，成功解決醫療場域中手動更新資訊耗費的時間、隨時觀察病人療程狀況、輔助強化醫療精準度，讓醫護人員可把時間更專注於病患的照護，全面優化醫療照護體驗。

智慧化重要推手醫療智慧化是整個醫療產業的趨勢，其中電子紙病床卡已是智慧醫院的標準配備，透過系統整合及時由後台派送病患相關資訊，減低護理人員手動更新之不便，讓護理人員專注於照護工作上，大大提升服務效率及病患滿意度，而電子紙特性具低耗電且不自發光，不會製造額外的光源而影響病患休息，其低耗電、低碳的產品特性也促進智慧醫療場域的永續發展。政府單位針對醫療智慧化之需求，由經濟部工業局成立智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA），希望透過顯示技術的加乘服務，提升整體醫療品質與健康照護應用服務，導入場域實地驗證。

為提升醫療品質、降低醫療成本，世界各國紛紛將醫療結合科技，以資通訊技術開發數位化、行動化與智慧化的創新醫材，以提升醫院營運效率及醫療品質。國際產業顧問公司佛利斯特．蘇利文 （Frost & Sullivan）報告，智慧醫院商機在物聯網中排名第2，僅次於工業物聯網，到了2025年，市場規模將來到1600億美元，醫療數據的資料分析與雲端運算的商機就超過380億美元，若再結合人工智慧與認知運算技術，預估在2025年可為醫療保健產業節省超過1500億美元。

綠湖數位醫療透過醫聯網資訊平台，以先進彩色電子紙顯示器與護理師呼叫系統為基礎，建立病房資訊協作平台，近期也陸續將此應用落地到三軍總醫院、台大醫院新竹分院、台北榮民總醫院，讓醫護人員能夠取得最即時的決策資訊，來提高照護效率及病患滿意度。而彩色電子紙病床卡則由英業達集團新事業群旗下英研智能所提供。

英研智能開發之電子紙病床卡為使用E Ink元太(8069)之節能顯示技術，其反射式顯示技術的特點，可提供如同紙張般廣視角的舒適視覺體驗，不會干擾病患於病症治療與恢復期間的休養。英研智能在過去發展中小尺寸工業平板的基礎下，累積多種處理器平台整合的技術能量，以及與合作夥伴的堅強關係，將其運用於電子紙產品，成功推向各種應用領域。