臉書母公司Meta Platforms業務部門主管周三表示，今年的節日購物季的活動比往年提前起跑，似乎造就了創下史上新高的「黑色星期五」（Black Friday）周末銷售額。

Meta全球業務部副總裁Nicola Mendelsohn在路透社NEXT大會上接受訪問時表示，擔心供應短缺的消費者為了得到渴望的禮物提前囤貨，而庫存過剩的企業則試圖大打折扣以出清存貨。我們看到交易越來越多，顯然我們能讓廣告商接觸到對他們重要的人。

對Meta來說，這個年終節日廣告檔期或許是一個喘息的良機。廣告商和消費者在成本飆升與利率急速升高的情況下收緊支出，使高度仰賴廣告收入的Meta今年營運陷入掙扎。

該公司提出的第四季展望黯淡，本月早些時候又宣布裁員13%，Meta全球業務部副總裁Mendelsohn的團隊尤其受到重創。根據Meta高層傳出，被解僱的人當中，有一半以上在業務單位。