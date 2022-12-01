台灣醫療科技展今盛大開幕，長庚醫療財團法人在王瑞慧董事長卓越領導與支持下，每年投入上億經費在醫療科技發展領域，成果豐碩，甚至和世界先進國家接軌，今年再度參展，期對推動台灣醫療科技產業的進展貢獻一已之力。

長庚醫院共規劃四大主題區，包括特色醫療、智慧醫院、創新研發及公益榮耀，以靜態海報展示及動態體驗等多樣化方式呈現。展區設計檢測活動與遊戲互動，讓民眾親身體驗尖端科技帶來的便利性，也看見長庚院各項臨床創新應用與最新醫療科技發展。

在「特色醫療」展區，長庚醫院展出各項先進的尖端科技醫療，如質子治療、細胞治療、自然孔達文西甲狀腺手術、ROSA機器手臂應用、逆行性(內視鏡)腎臟內碎石手術、經鼻內視鏡微創手術以及甲狀腺消融等。全人醫療照護方面，則有美容醫學服務、乾眼症照護、ALL-on-4全口快速植牙，以及新開發的優聲訓練APP，提供聲音練習回饋並加強發聲訓練。

在「特色醫療」展區，長庚醫院展出各項先進的尖端科技醫療。( 圖 / 長庚醫院提供)

長庚醫院為台灣首家取得醫策會「智慧醫院標章」醫院，在「智慧醫療」展區，展出多年運用資訊科技的智能化服務成果，除支援離島與偏鄉醫療服務，更配合國家政策推展及資訊科技進步積極發展遠距醫療，透過資訊的整合介接，提供全時段、多專科的遠距會診服務，真正落實醫療平權。現場開放遠距醫療工作車及行動遠距診療箱讓民眾體驗。

在「創新研發」展區裡，即展出最具代表性及創新性的專利主題，包含3項AI技術在臨床醫療的實際應用，以及6項自行研發改良原有的醫材或診斷方法，前者可應用人工智慧協助醫師做出臨床診斷，後者則能提升臨床照護與病人預後的品質。

長庚醫院秉持取之社會、用之社會的經營理念，從醫療、保健、關懷三大主軸長期投入社會公益，每年社服基金支出約7.4億元，佔醫療收入結餘19.4%，遠超出法令規定應提撥金額3.6億元。「公益榮耀」專區展出近年保護兒少、守護運動員、深入偏鄉醫療及提供學童身心發展評估與早療資源等成果。