據知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，籃網今（10）日正式將代理總教練凡恩（Jacque Vaughn）真除，成為籃網新任主帥，歷經2任總教練被開除，如今凡恩終於完全執掌籃網兵符，也意味著被傳很久的前「綠衫軍」塞爾提克總教練烏度卡（Ime Udoka）確定遭放棄。

2日籃網正式拔除納許（Steve Nash）主帥職位，由凡恩再度頂上代理總教練一職，接掌後的4場比賽拿下2勝2負並不起眼，不過仍可看出球隊狀態比過去好很多，凡恩正慢慢幫助籃網走出低谷，因而獲得球團賞識而走馬上任成為正式主帥。

2010年開始擔任馬刺隊助理教練，凡恩一直是帕波維奇（Gregg Popovich）的得力助手，直到2012年受魔術邀約，凡恩才正式開啟總教練生涯，不過一直沒有幫助球隊好轉，2015年遭到魔術開除後，凡恩來到籃網擔任助理教練。

凡恩對於救火並不陌生，過去艾金生(Kenny Atkinson)離開籃網後，也是由他擔任球隊代理總教練，直到納許成為新任主帥，這次凡恩的辛苦總算有了代價。至於先前有報導稱烏度卡是籃網新任總教頭的強力候選，老闆蔡崇信也有意聘請他來執教，只不過深陷醜聞的烏度卡遭到外界強烈反對，球團也轉而扶正凡恩，沃納洛斯基表示，凡恩的合約要到明年賽季才會結束，也就是說未來2年他都會是籃網的總教練。