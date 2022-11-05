38歲女星Makiyo(川島茉樹代)上月30日順利生下一子，升格當新手媽媽，現在月子中心的她，今(5日)開直播控訴老公小金6大罪狀，直言夫妻倆正在冷戰中。

小金之前在限動透露，見識到Makiyo產後的大脾氣，但他表示因為愛老婆所以會忍，不過今Makiyo開直播表示，不滿老公發限動說多愛她，但發完半夜就離開月子中心直接走人，什麼都沒交代，「他真的很不負責任，是我要忍嗎？忍你X啦」。

而Makiyo才剛拔完尿管，就被小金逼喝3500cc的水，但她因為剖腹產傷口還很痛，下床上廁所都要花半小時，但老公卻跟她說這樣瘦比較快，Makiyo更控訴小金把兒子放在房間冷氣孔前面，換尿布也慢要花15分鐘，把她氣到不行，血壓飆到160。

她因為剖腹產痛到滿頭大汗，小金也沒幫她換衣服，且每次都叫不醒，「他都睡到打呼」。而她坐月子要喝溫熱的水，但老公每次飲料都放冰塊，「我以前就跟他講說小S姊姊有教過我，要怎麼弄溫熱的水，他就是敷衍王，小金都不去學」。

Makiyo也透露現在和老公冷戰中，有網友問她那後悔結婚嗎？「後悔倒是沒有，因為我很愛小孩，但小金真的太讓我失望了」，她表示是對老公的態度很失望。