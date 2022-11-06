女星Makiyo（川島茉樹代）與小3歲老公「小金」於今年5月宣布結婚後，便在10月底迎來寶貝兒子的誕生，正式成為新手爸媽，但沒想到夫妻倆近期卻頻繁爭吵，男方還吵到收拾行李轉身離開月子中心，事後又痛哭道歉，讓外界相當傻眼。對此，Makiyo的經紀人也出面坦言「夫妻倆這樣吵已經不是第一次了」。

Makiyo在4日晚間曾開直播控訴老公小金的6大罪狀，包括逼她一天要喝3500cc的水快速瘦身、動作慢到像是故意在演戲、將剛出生才5天的兒子放在冷氣孔下換尿布、搶吃月子餐、買飲料都加冰塊、二話不說拿行李離開月子中心，還有請護理師打止痛針時老公睡到打呼叫不醒，甚至還偷偷帶酒進月子中心，害Makiyo被護理師誤會有喝酒，讓她直呼自己雖並不後悔結婚，帶卻對老公的態度相當失望，也直言自己生完小孩後，與老公相處的每一天都在擔心「下一個地獄是什麼」。

根據《三立新聞網》的報導，經紀人了解情況後透露，小金稱當時是Makiyo主動要求他離開月子中心，之後小金想回來還當場痛哭，但Makiyo因在氣頭上不讓老公進門，才會爆出婚變鬧劇，但經紀人也坦言，夫妻倆已經不是第一次這樣爭吵了，事後也都會和好，但目前還是先讓彼此都先冷靜比較好。