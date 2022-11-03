38歲女星Makiyo（川島茉樹代）今年5月宣布雙喜臨門，與小她4歲、投資醫美事業的小開「小金」先生結婚，上月底兩人順利產下一子，原本洋溢著三口之家喜悅的小金先生，稍早卻在IG限時動態發抱怨文，他直言：「孕婦產後的大脾氣，總算是見識到了」，自己夜裡替太太擦汗，Makiyo卻渾然不知，還罵他：「到底為我做了什麼？」，小金只能無奈說：「我忍」。

Makiyo過去以《養我一輩子》、《初戀》等多首代表作走紅，她外型甜美，早年曾和羅志祥、歐漢聲交往，但發生酒後毆運將事件後就淡出螢光幕，近年靠做直播累積不少收入。今年5月她閃電宣布嫁做人妻，透露和小金1年多前認識，去年底小金突然告白，Makiyo也點頭願意交往，在一起3個月後就意外懷孕，小倆口也因此決定結婚、共組家庭。

Makiyo今年雙喜臨門。（圖／中時資料照片）

今年8月，Makiyo被拍到在路上跟親友吞雲吐霧，不為腹中胎兒設想的行為引來許多惡評，事後Makiyo姊姊稱妹妹菸癮重，要戒菸很難，又拿過世的Ma媽媽為例表示當年母親懷孕時，也是沒有顧忌一直抽菸，態度令人傻眼，而小金對於外界攻擊，一度坦言內心動搖，擔心婚姻撐不過3個月。

小金曬出兒子照片。（圖／翻攝自 IG）

上月29日晚間9時，Makiyo順利剖腹產下一子，近來忙照顧孕婦的小金難得在IG吐心裡話，直言終於見識的產婦的大脾氣，老婆責怪他付出太少，又對剖腹產後的症狀感到痛苦，往往半夜雖然吹著冷氣還是會冒冷汗，於是小金怕妻子著涼便默默替她擦汗，未料還是被Makiyo嫌到不行，小金無奈說：「我忍，是因為我相信每一個妳說愛我的瞬間；是因我說愛妳，我就會負責到底。」

小金分享抱怨文。（圖／翻攝自 IG）

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