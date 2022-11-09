這種開法是怎麼取得駕照？台66線快速道路上，日前有輛銀色轎車不明原因狂壓中線，整路「晃過來又晃過去」，後方不少駕駛看見便減速和它保持距離，然而該轎車依舊左右蛇行約1分鐘後，疑似向右要下交流道，但卻直接壓在槽化線上並撞上防撞桿，下秒竟然又打算往左要開回，這一危險駕駛動作慘遭後車駕駛「猛按喇叭」伺候。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於台66線快速道路上，有輛銀色轎車不明原因開在中線上並「左右蛇行」，導致後方汽車輕踩煞車與它保持距離，此狀況持續了1分鐘左右，該銀色轎車疑似要準備下交流道往右橫移，但下秒卻直接壓過槽化線上防撞桿後，又要向左要駛回，提供行車紀錄器畫面的駕駛急忙微靠左側，並重按喇叭示警，2車也差點發生擦撞車禍。

影片一出，網友紛紛留言表示「這不是酒駕就是疲勞駕駛」、「這可以吊銷駕照了吧！超危險」、「一台車就能癱瘓任何道路就是這樣」、「天啊！就看他晃過來又晃過去」、「看起來一路蛇行耶」、「到底在幹嘛！不熟路嗎？」、「駕照燒掉拜託了」、「這種開法是怎麼取得駕照啊？」。