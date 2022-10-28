台中女酒後駕車擦撞路停車，路停車車尾毀損嚴重。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市北屯區27日深夜23時37分發生1起翻覆車禍，白色休旅車駕駛林姓女子疑因酒後駕車，擦撞路停的藍色轎車，造成休旅車當場翻覆，林女身體多處擦錯挫傷送醫，幸無大礙；經警方調查，林女酒測值每公升0.81毫克超標，警方依公共危險罪將林女移送台中地檢署偵辦。

據了解，白色休旅車駕駛林姓女子年約45歲，在家中飲酒後就開車上路，當時開車由旅順路沿梅川東路往大連路方向行駛，藍色轎車則是停於路邊。許是因為飲酒影響反應及控制力，林女駕駛的休旅車右前車頭擦撞上轎車左後車尾，林女與休旅車當場180度翻覆於梅川東路左側車道，造成全身多處擦挫傷送至中國醫藥大學附設醫院救護，幸無大礙；藍色轎車左車尾損毀嚴重，車中無駕駛。

中市警五分局獲報到場，初步研判白色休旅車疑為駕駛失控導致，並對林女進行酒測，酒測值高達每公升0.81毫克，明顯超標；目前林女已出院，警方則依公共危險罪將林女移送台中地檢署偵辦。

中市警五分局則呼籲，民眾飲酒後切勿駕車上路，避免造成害人、害已的狀況發生。

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