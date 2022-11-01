10月30日才發生有休旅車誤闖輕軌軌道，造成雙向列車停駛42分鐘。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄又傳出輕軌誤闖事件！今日上午9時29分許， 34歲楊姓男子開著休旅車，違規左轉與正在行駛的輕軌擦撞，造成休旅車表險桿損壞，列車左前方車頭局部損傷，雙方駕駛酒測值0，楊男左腳擦傷，已自行就醫無礙，而列車司機、車上25個乘客均無受傷，後續高捷公司也迅速派車接送。高捷公司表示，本次為今年第12件事故，呼籲駕駛行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，避免發生事故。

今日上午9時29分許，楊男開著休旅車，行經苓雅區海邊路、英雄路口時，疑似搶快違規左轉進高雄海洋流行音樂中心，與正在C11真愛碼頭站往C10光榮碼頭站的輕軌列車發生擦撞，造成楊男休旅車右側保險桿損壞，輕軌左前方車頭局部損傷。

苓雅區警方上午9時35分獲報，立即到現場處理，對楊男以及列車駕駛實施酒測，雙方駕駛酒測值0，均無酒駕，楊男向警方表示，當時準備左轉，但沒注意到輕軌出現，才會不慎撞上。楊男左腳擦傷，已自行就醫無礙，經員警處理後，於上午9時55分恢復交通，詳細肇事原因仍待交通大隊分析研判。

高捷公司表示，列車駕駛見休旅車時，立即機警緊急停車，而列車上的25名乘客雖有受到些許驚嚇，但均無人受傷，列車駕駛立即回報行車控制中心，清車後引導步行至C10由行控中心調度線上列車繼續載運乘客，另外高捷公司亦以計程車機動協助C10至C11接駁作業。

高雄捷運指出，初步判斷為汽車未遵守交通號誌燈號，擦撞輕軌列車左前方車頭，造成局部損傷，事故後列車已可移動，詳細受損狀況須待回廠進一步檢修，目前正線已恢復正常營運。

輕軌誤闖頻傳，在10月30日晚間7時3分許，58歲陳姓女駕駛當時行經美術東四路時，造成輕軌向停駛長達42分鐘。

高捷公司強調，本次為今年第12件事故，呼籲所有用路人行經輕軌運行路段時，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故，屆時不但有損害賠償問題，交通違規罰款之外，視情節狀況亦有可能以公共危險罪論處；此次事件後續待警方確定肇事責任為汽車駕駛違規，高捷公司將會進行求償。