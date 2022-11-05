一名網友日前在路上目擊一名駕駛的副駕座位擺著一具真人比例的矽膠娃娃，說「突然看到有點嚇到」；網友笑說拿來通過高乘載的，也有人說「帶女友出門怎麼了」、「如果他換保時捷，旁邊就會是活的」；據悉真人比例、身高約160公分的玩偶就要價3萬，民眾買娃娃不只滿足性需求，多半還有「陪伴」用途。

有網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一名駕駛行駛在路上被路人目擊副駕駛座位上放著一具真人比例大小的「假人玩偶」，該具玩偶戴著毛茸茸的髮飾，一頭黑秀髮與齊瀏海，身高與男駕駛差了半顆頭，還疑似比出「YA」的手勢，讓目擊者發文說「突然看有點嚇到…」。

一名網友日前在路上目擊一名駕駛的副駕座位擺著一具真人比例的矽膠娃娃，說「突然看有點嚇到」；網友則笑說拿來通過高乘載的。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

網友留言「高乘載揍數的吧」、「放個二仙在車上就可以高程載上高速公路了！旅遊時晚上還能享受齊人之福」、「如果他換保時捷旁邊就會是活的」、「搞不好人家要走雪隧有高乘載管制」、「人家女友管那麽多」、「偷拍人家的女朋友」、「阿母啊...我交到女朋友了」、「她不會質疑我的開車技術，很棒」。

也有網友透露對一隻身高約160公分的玩偶，最便宜也要近3萬元，低於這個價錢通常是假的，若1萬多元的玩偶尺寸比較小；據悉這種玩偶稱做矽膠娃娃，部分的人將其視為滿足「性需求」的性玩具，但近期也有越來越多的人將其視為「陪伴」自身心靈的重要夥伴。