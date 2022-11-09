第四屆台中購物節燒滾滾，外縣市民眾來台中消費比例連年升高，根據大數據分析，第四屆台中購物節自暖身活動起，截至主活動昨(8)日，短短30天，消費登錄金額已達68.1億元，其中外縣市民眾消費金額占總數比例為26.52%，去年台中購物節外縣市消費占比為18.25%，今年目前的成績較去年增加8.27%。

台中購物節熱度延燒全台。圖/台中市政府提供

尤其今年在無中央振興五倍券及電商平台的加乘下，顯示外縣市民眾參與台中購物節的熱度不降反增，台中購物節已成為全國指標性的購物節活動。

台中市政府經濟發展局表示，去年台中購物節兩個月的活動時間，外縣市民眾登錄消費金額約53億元，佔291億元總金額18.25%，登錄消費金額前三名縣市為彰化縣、南投縣和苗栗縣，均為台中鄰近區域，相隔一年，觀察今年台中購物節外縣市民眾消費情況，短短30天，已衝出登錄消費金額18.1億元，目前佔總金額68.1億元的26.52%。

經發局表示，目前登錄消費金額前三名縣市與去年也有變化，除前兩名維持彰化縣、南投縣不變，第三名則從台中市鄰近的苗栗縣變成了高雄市，高雄市民眾去年在台中購物節的登錄消費金額是第六名，現階段一次大躍升三個名次；另去年成績第八名台北市，現在登錄消費金額躍升至第四名，排名上升速度也相當驚人，也顯現高雄和北部民眾已對台中購物節產生品牌認同，同時利於在地美食、餐飲及各行業類別消費提升。

經發局指出，台中購物節開跑至今已累積登錄消費金額68.1億元，預估近期將突破100億元大關，屆時將加碼「突破標竿加碼抽」，推出1組100萬元的現金獎項。民眾只要下載台中購物節APP，透過APP登錄發票或合作店家收據，消費金額每累計滿500元就可以獲得1個抽獎序號，合作店家登錄金額還享三倍累計，相關活動訊息請上台中購物節官網（https://fun.taichung.gov.tw/），或於每日9時至18時撥打活動客服專線04-23896533洽詢。