經濟部14日於中興新村臺灣省政資料館舉辦盛大「2022榮市聚金—優良市集暨樂活名攤」頒獎典禮，今年度全國共有14處優良市集、72攤樂活名攤通過評核獲得5星級肯定，獲獎者數量較前年翻倍成長，為歷年之冠。

被譽為「菜市場金馬獎」的評核活動，是國內傳統市集每年兵家必爭，今年全國共有51處市集、498攤參與樂活名攤評核，歷經評審委員一個月嚴格、公正公平的實地審查，其中獲得4星等以上之市集有44處、樂活名攤248攤，從眾多市集與攤商中脫穎而出。

去年受COVID-19疫情影響，優良市集暨樂活名攤評核活動停辦，在疫情期間，傳統市場及夜市的攤商們，除積極配合經濟部設置衛生安全食物遮罩、實施人流管制及實聯制、定期清潔消毒並提供酒精消毒等相關政策外，同時營運方式仍不斷創新、提升自我能量，今年全台共通過130處優良市集與3,274處樂活名攤，在今年度的評核中大放異彩！

經濟部次長林全能表示，傳統市場與夜市在庶民經濟當中占有重要地位，更是充滿特色，最能感受在地生命力的地方。不管經過多少世代變遷、或是經歷這兩年COVID-19嚴重的疫情打擊，仍舊展現市場人的韌性、熱情。這幾年我們經濟部積極投入軟、硬體經費，硬體部分改善市場老舊設施、耐震補強等，軟體部分攤餔位優化輔導、舉辦半價銅板購、夜市送奶雞等大大小小宣傳推廣活動等，一起與各位攤商共同打拼。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，傳統市場最能顯現一地的特色文化，更是庶民經濟的具體展現。經濟部多年來深耕全國各傳統市場，與攤商朋友們搏感情，同時配合農政衛生單位，協助導入販售冷鏈、原產地標示、食安衛生等多項重要政策，落實在經營轉變之中。未來，輔導重點放在協助傳統市場進行攤餔位優化，以及鼓勵年輕朋友在傳統市場創業，藉由年輕人天馬行空的創意，讓新舊共融的傳統市場，既保留原汁原味同時又能與新商業模式接軌。