東北風影響，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天北海岸、東半部有局部雨，大台北東側局部短暫雨，氣象局指出其中東北部及東部有局部較大雨勢發生機率。周三起至周五鋒面南下併南方水氣，影響範圍大至全台，有較大雨勢，周六仍受東北季風影響，但降雨減少，北部、東北部有雨，其他地區局部短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明（20、21日）兩天微弱東北風影響，北海岸、東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨；西半部仍為晴時多雲的天氣，中南部清晨易有局部霧，南部空品不佳。北台灣稍轉涼，19至26度，其他地區氣溫無明顯變化，中部19至32度，南部20至33，東部20至29度。周二（22日）東北風減弱，白天為空檔，各地氣溫升；晚起水氣漸增、天氣漸轉變。

吳德榮表示，周三起至周五（23至25日）鋒面南下併南方水氣，影響範圍大，並有較大雨勢；中部以北有局部雨，南部亦偶有局部降雨的機率；但各地降雨的時空分布，歐、美模式模擬並不完全一致，顯示有不確定性，應持續觀察。

氣象局則指出，今、明兩天北部及東北部天氣稍涼，約22至25度，其中東北部及東部降雨較明顯，有局部較大雨勢發生的機率，周三至周六（23日至26日）東北季風增強加上華南雲雨區東移，北台灣轉濕涼，氣溫21至24度，其他地方高溫稍降；周三至周五中部以北及東北部有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨，周六降雨減少，北部及東北部仍有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。