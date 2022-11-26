【彥迪氣象報報】明各地轉晴回溫全台微熱 晴朗穩定至周二晚

隨著今（26）日九合一選舉落幕，不少民眾都安排明日外出遊玩，氣象局表示，明日全台各地幾乎都是多雲到晴的天氣，不過東半部偶有陣雨。另外，氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》也指出，下周二（29日）晚上開始變天，北台灣氣溫驟降，夜間甚至會出現16度低溫。

明（27）日各地天氣多雲到晴，不過東半部偶有陣雨。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，明日東北季風減弱，迎風面的東半部整天不定時有局部陣雨，北部及中南部山區為則是零星飄雨，其他地區多雲到晴。

明日氣溫方面，各地低溫約為21、22度，白天溫度會比今天再暖和些，預估北部及東半部高溫為26到28度，中南部則在29、30度上下，各地都有日夜溫差。

氣象局指出，明日白天溫度會比今天再暖和些，中南部高溫上看30度。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文指出，下周一（28日）天氣進一步好轉，位於台灣附近的副熱帶高壓中心，使得水氣顯著減少，預估各地晴到多雲，高溫達28至30度，部分地區上看32度。

不過，下周二（29日）晚間，北方有較強冷空氣醞釀，將伴隨著鋒面系統南下，預估北部、東半部的天氣將再轉為陰陣雨，到了下周三（30日）過後，氣溫也從將近30度，驟降到21至22度，夜間甚至會出現16、17度低溫，是今年入秋以後，冷空氣南下最明顯、最強的一次。而中南部則因為背風，受到的影響不大，天氣仍是多雲到晴。