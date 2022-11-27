好天氣持續到周二，氣象專家吳德榮表示，周二半夜起東北季風挾冷空氣南下，北部、東部轉雨，氣溫驟降，周三、周四冷空氣壟罩，台灣濕冷，預計周三晚至周四清晨氣溫降至最低，台北17度，北台灣最低溫將出現13、14度，與周二白天各地30度左右相比，降溫10度以上。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今（27日）鋒面雲帶邊緣掠過，北部零星短暫雨後多雲，中南部為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫略回升，各地白天舒適微熱，早晚涼，北部氣溫19至28度，中南部19至32度，東部19至30度。周一、周二（28、29日）各地晴時多雲，氣溫續升，白天微熱，各地區高溫升至30度以上、早晚涼；西半部及金馬易有霧。

吳德榮表示，周二（29日）半夜、東北季風挾冷空氣南下，北部、東渡轉雨，氣溫遽降；周三、四（30、12月1日）冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台灣濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚涼冷。周五、六（12月2、3日）北部、東半部仍有局部雨，冷空氣稍減弱，氣溫逐日緩升，北台灣仍偏冷。

吳德榮表示，這波冷空氣在周三晚、周四晨氣溫降至最低；但冷空氣不夠強，台北氣象站最低氣溫約只能降至17度，離「大陸冷氣團」的定義還高了3度。但因為是入冬第1波冷空氣、北台灣又氣溫驟降，從周二高溫30度至周三白天17度，氣溫一口氣下降超過10度，感受上會特別冷；而且北台灣的自動觀測站，最低溫仍會出現13、14度，一定要注意保暖。