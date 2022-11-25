今年秋季台灣各地平均氣溫偏暖、雨量則受到尼莎颱風及奈格颱風影響，導致北部及東半部偏多，其餘區域為正常偏少，中央氣象局表示，其中玉山測站今年秋季至今均溫8.03度，除了較玉山站9至11月氣候平均值的6.07度高外，也比第二高2017年的7.67度偏暖許多，今年可能創下1943年以來史上最高溫。

今年秋季各地平均氣溫正常偏暖，尤其以11月氣溫各地更是明顯偏高，中央氣象局氣象預報中心副主任陳怡良表示，今年9月至10月受到東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東半部較涼，其他地區偏暖，11月受到高壓影響，各地穩定偏暖，至23日為止，11月均溫達24.3度、較氣候平均值高1.6度，且接下來沒有較明顯的冷空氣，至今已有13站均溫創史上最暖，「恐創下史上最暖的11月」。

至於雨量則分布十分不均，陳怡良說，受到數個熱帶系統影響，東北部有明顯降雨，如10月受到尼莎、奈格颱風外圍環流伴隨東北季風影響，北台灣有局部超大豪雨，累積雨量達氣候值的3倍以上，擎天崗在3天內把平均4個月的雨量下完、宜蘭甚至有區測在3天內把半年的雨量完下完，但與此同時，西南部雨量偏少，如台南站秋季累積雨量為同期第4少，11月以來嘉義及高雄幾乎無

降雨。

陳怡良提及，今年9月至10月台灣南端為大低壓帶，有不少熱帶系統生成及接近，今年秋季共生成13個颱風，比平均值的10.87個颱風多。