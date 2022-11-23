【立綱氣象報報】華南雲帶東移 週五前雲多局部陣雨

受到鋒面及東北季風影響，氣象局稍早針對基隆、新北發布大雨特報，而明（24）日的降雨會更加顯著，全台都有降雨的機會，尤其中部以北和東北部有較大雨勢。除此之外，氣象主播戴立綱表示，預估下周有更強的冷空氣抵台，屆時低溫將下探1字頭。

氣象主播戴立綱指出，華南雲帶的影響將持續到周五（25日），到了周六（26日）投票日時，只有東部迎風面有雨，西半部則有陽光露臉，下周日（27日）氣溫短暫回升，值得注意的是，下周三更強的冷空氣即將來襲，低溫下探16、17度。

氣象局資料顯示，受到東北季風及華南雲雨區影響，明日水氣仍偏多，中部以北及東北部有較大雨勢，且下雨的時間較長，全台皆有機會降雨；溫度方面，各地早晚低溫約21至23度，中部以北及宜花高溫只有23至25度，感受濕涼，而南部及台東則可達27至30度，南北溫差特別顯著。

受到東北季風及華南雲雨區影響，明日各地水氣偏多。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局預報員葉致均表示，目前觀察下周三（30日）會有另一波東北季風來襲，強度有機會成為「入冬以來最強」，上看冷氣團等級，相較本周氣溫，有明顯變冷的感覺，可能會持續到12月3日後，才會逐漸回暖。同時葉致均也強調，由於時間還早，資料還有變動的空間。

另外，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也發文指出，根據最新資料顯示，12月上旬確實有冷空氣的訊號，且溫度震盪會更明顯，實際降溫的幅度仍有不確定性，需要再觀察。