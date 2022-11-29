金門地區今(29)日上午發生一起登山求救意外，1名林姓女登山客獨自前往太武山蔡厝古道登山，行至「百二階」附近不慎打滑跌落草叢，無法行走，緊急撥打119電話求救，金門消防局獲報後立即出動7人救援小組前往救援，抵達現場後發現民眾為不慎踩空石頭滑落草叢導致右腳踝扭傷，消防人員先以攙扶及雙人搬運方式將傷者搬運至蔡厝古道百二階附近平台，再由救護車將傷者送往部立金門醫院做進一步治療。

據消防局表示，上午9點左右，勤指中心接獲民眾報案指稱有1女性民眾獨自於太武山蔡厝古道百二階附近不慎打滑跌落草叢，無法行走，需要救援。消防局立即由大隊長陳國瑋率領小隊長吳耀族等組成7人救援小組前往救援，抵達現場後發現民眾係不慎踩空石頭滑落草叢導致右腳踝扭傷，立即由救護人員協助包紮固定後送醫治療。

據了解，林女年約49歲，是在今日上午8時左右，臨時起意隻身一人前往太武山蔡厝古道登山，由蔡厝古道登山口進入山區，行經「百二階」往上約100公尺處不慎在石頭上踩空導致滑落一旁草叢受傷，疼痛難耐緊急致電119請求支援。

消防局第二大隊已針對蔡厝古道救援案件進行快速救援路線規畫，由屏東入口處驅車直接前往百二階平台停車場，於9時26分救災人員抵達現場集結，攜帶救護包、3合1氧氣包、抽吸式護木、長背板、頸圈及SKED(捲筒式擔架)等救護救援裝備，徒步上山。

9時35分救援人員接觸傷患，林女表示因近日下雨石頭濕滑不慎踩空滑落，造成右腳腳踝扭傷，無法自行行走，情急之下求助消防局。經救護人員初步評估傷者意識清醒、呼吸及脈搏均正常，快速檢視全身僅右腳扭傷，給予軟式護木固定後，以攙扶及雙人搬運方式將傷者搬運至平台，再由金沙91救護車將傷者送往金門醫院救治。

金門縣消防局第二大隊大隊長陳國瑋表示，林女隻身前往攀爬古道，僅穿一般球鞋，且近日因連續下雨導致石頭容易打滑，呼籲民眾爬山時應穿合適之登山鞋，可避免打滑受傷情事發生，另也應結伴同行，若不幸有受傷或受困事件發生可協助通報，並引導消防人員迅速到達正確位置，快速實施救援，以確保民眾生命安全。