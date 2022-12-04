苗栗銅鑼鄉昨天發生3層樓透天火警，釀成3死意外。

昨(3)日下午，苗栗縣銅鑼鄉1間3層樓透天傳出火警，受困在3樓的3姊弟疑吸入大量濃煙，送醫後不治，3姊弟的姑姑質疑消防隊「為何沒派雲梯車」破壞鐵窗；有名白髮善心阿伯看到新聞，便親自帶著紅包前往慰問家屬，劉家的姑姑看到後，當場情緒潰堤、痛哭，而阿伯也安慰她「妳不可以這樣，妳要堅強」、「不要哭」。

據《ETtoday新聞雲》報導，有位帶帽子、白髮的阿伯，今(4)日親自帶著紅包前往劉家送暖，3姊弟的姑姑看到後瞬間情緒潰堤，當場痛哭，並且跪地答謝白髮阿伯，對此，阿伯提到自己專程過來，要她不要難過，並表示要把紅包收下，而且還安慰她「不要哭」、「妳不可以這樣，妳要堅強」。

這場大火的起火點在2樓父親房間，而火災當下3姊弟都受困3樓，且疑似2樓推滿雜物，導致火勢快速蔓延，產生大量濃煙，3姊弟推斷吸入量濃煙奪命，鑑識人員從3人遺體無明顯燒傷痕跡。

3姊弟的姑姑也質疑，消防隊為什麼沒派出雲梯車，不然便可以直接破壞3樓鐵窗進去救人，而消防局也回應，當時濃煙和火舌都是從窗口竄出，若同仁架梯上去可能有受熱危險，因此才決定從內部接近救援。