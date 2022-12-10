中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1萬4284例新冠肺炎確定病例，分別為1萬4230例本土個案及54例境外移入，另確診個案中新增24例死亡。今日新增的病例數較上周六多1132例，增加約8.6％。

今增14,230例本土，為6,496例男性、7,720例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(2,250例)，臺中市(1,961例)，高雄市(1,701例)，桃園市(1,664例)，臺北市(1,394例)，臺南市(1,060例)，彰化縣(815例)，新竹縣(472例)，新竹市(433例)，苗栗縣(399例)，屏東縣(359例)，雲林縣(310例)，南投縣(273例)，嘉義縣(224例)，宜蘭縣(203例)，基隆市(179例)，嘉義市(157例)，花蓮縣(156例)，臺東縣(91例)，金門縣(85例)，澎湖縣(41例)，連江縣(3例)。

今增24例死亡，為16例男性、8例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑以上疫苗。確診日介於今(2022)年8月4日至12月7日，死亡日期介於6月17日至12月7日。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增1例特殊死亡個案，為20多歲男性，未接種新冠疫苗，具血液疾病，個案曾於6月18日通報確診，後於11月25日開始發燒4天、有腹瀉、上腹痛及嘔吐有血症狀，11月29日至急診就醫並收治加護病房，新冠肺炎核酸檢測亦為陽性，因病況不佳，家屬簽署DNR，於當日過世，死因為菌血症合併敗血性休克、新型冠狀病毒感染及白血症。

今增54例境外移入，為29例男性、25例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自日本(5例)，越南(3例)，中國、法國、美國及韓國(各1例)移入，另42例感染國家調查中。入境日期介於11月10日至12月9日。

截至目前國內累計8,456,104例確診，分別為38,213例境外移入、8,417,837例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,641例死亡，其中14,624例本土；另17例為境外移入。