入冬氣溫持續下探，嘉義縣消防局為推動防範一氧化碳中毒宣導，有別以往制式化口號宣傳，特由消防局同仁自編、自導、自演拍攝幽默短劇，藉由詼諧逗趣的影片內容和歌詞吸引民眾目光，讓民眾對於防範一氧化碳中毒觀念有更深刻認知，今影片首曝光，就引發網路討論度，對打火弟兄的創意發想紛紛點讚！

消防局第二大隊新港分隊隊員們自編、自導、自演「可不可以窗戶開一點點就好」宣導影片，讓民眾看了忍不住嘴角上揚。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

消防局第二大隊新港分隊隊員們自編、自導、自演「可不可以窗戶開一點點就好」宣導影片，讓民眾看了忍不住嘴角上揚。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

根據內政部消防署統計資顯示，使用燃氣熱水器造成一氧化碳中毒憾事屢見不鮮，使用燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，去年已釀5死、116傷，其中約8成是「屋外式熱水器」安裝在通風不良處所導致，因此訂定每年12月至隔年2月為「一氧化碳預防季」，藉以提醒民眾應加強注意防範。

為強化、深植防範觀念，消防局第二大隊新港分隊隊員們自編、自導、自演「可不可以窗戶開一點點就好」宣導影片，不但消防員粉墨登場大尺度，搭配類「那卡西」改編主題曲，以及創意梗圖，讓民眾看了忍不住嘴角上揚。

嘉義縣消防局自製梗圖，讓人印象深刻。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局指出，一氧化碳中毒初期會出現類似「感冒」、「頭暈」或「四肢無力」等症狀，且往往會因其無色、無味的特性而遭忽視，民眾渾然不知已置身於危險環境中，加上冬天溫度驟降，民眾易因天冷而將門窗緊閉，導致通風不良，瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳中毒案件，所以特別以「窗戶開一點點就好」來提醒民眾，「屋外式熱水器」一定要裝設在通風良好的環境下運作， 以免一氧化碳中毒。