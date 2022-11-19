台中市龍井農會19日盛大舉辦創會百年「2022花現龍井」慶祝活動，盧秀燕到場受到現場民眾歡迎，紛紛要求合影。（盧秀燕提供／馮惠宜台中傳真）

台中市龍井農會舉辦創會百年「2022花現龍井」慶祝活動，台中市長盧秀燕在選前黃金周滿滿行程中受邀參與盛會，與農會、農友同慶。（盧秀燕提供／馮惠宜台中傳真）

台中市龍井農會19日盛大舉辦創會百年「2022花現龍井」慶祝活動，積極爭取連任的台中市長盧秀燕在選前黃金周滿滿行程中受邀參與盛會，與農會、農友同慶，她祝福龍井農會邁向下一個百周年，也讚揚龍井農會是農民最強後盾，也是全國矚目、最具創意、最會行銷的農會。

龍井農會創立於民國11年，今年適逢成立百年，特別盛大舉辦「2022花現龍井」慶祝活動，現場集結農會產銷班、家政班與青農展現農產特色與農業實力，更跨界邀請龍津高中、弘光科大辦理食農教育與花田賽事，動吸引千名市民共襄盛舉。

盧秀燕在小朋友們呼喊市長媽媽的歡聲中抵達會場，並為小朋友的花田足球賽開球，現場許多民眾也要求和市長合照。而看到「花現龍井」現場活潑的佈置與民眾的熱烈響應，她大讚龍井農會是全國矚目、最具創意、最會行銷的農會。

盧秀燕也感謝龍井區農會長期照顧農民，是農民最強後盾，更說龍井農會和她一直是夥伴關係，頻繁交流為龍井農產行銷、照顧農民。

龍井農會也在百年慶中簽署聯合國SDGs永續發展目標，盧秀燕讚揚龍井農會重視永續發展，與她經營城市的理念一致，許多城市做不到，沒有簽署，但是台中市政府在她的努力推動下已經簽署，而龍井農會也簽署，承諾推動永續農業，給下一代更好的環境，邁向照顧農民的下一個百年，令人驕傲。