民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka對於花蓮農業政見，打出「花蓮是台灣的糧食安全堡壘」口號，並認為花蓮須與中央合作，才能解決農友面對極端氣候出現的困境。（Kolas Yotaka競選總部提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮是農業大縣，隨選戰逼近，拚連任的國民黨花蓮縣長徐榛蔚與民進黨候選人Kolas Yotaka2人均拋出農業政見，徐允諾，連任後將繼續輔導農友，提升在地農產質量與銷量，朝打造全國有機首都邁進；Kolas則認為，面對極端氣候，花蓮須與中央合作解決農友困境，才是農民之福。

徐榛蔚今在臉書粉絲專頁貼文，細數任內推動農業的各項政績，她提到，全台23％有機農業在花蓮，過去4年，縣府補助農漁會、產銷班建置有機加工廠、烘乾中心、冷鏈設備等，首創有機農業智慧設備補助，前年2月成立全國第一個縣級有機農業促進專案辦公室後，上月更進一步公告「花蓮縣有機農業促進區設置暨輔導辦法」草案，待法制程序完成，將受理申請、召開審查會議及公告畫設促進區，加速有機農業促進區發展。

徐榛蔚表示，花蓮有機及友善耕作面積約3447公頃，位居全國之冠，出產的有機稻米、蔬果等作物都是縣府將持續推動的明星農產品，除允諾未來會繼續透過補助農民保險、有機驗證費差額和資材、升級畜牧漁產設備等措施，導入智慧農業應用，優化產業，打造全國有機首都，同時也會積極協助及輔導在地農友，透過線上、線下推廣活動，提升在地農產品質量及銷量。

Kolas則是打出「花蓮是台灣的糧食安全堡壘」口號，她說，農業是花蓮的根，除需建構智慧農業系統，對抗氣候變遷，讓農民不再只能看天吃飯，也要建立完善的網路、交通、農水路，才能讓花蓮更進步。她也允諾如當選縣長，將運用自己國際化的優勢，向全世界推銷花蓮優質的農產品。

Kolas也強調，農民是氣候變遷第一波受害者，政府須看見新的農業問題，才能解決農民困境，唯有中央地方齊心協力，才能確保農民利益，幫更多農民解決困難。

徐榛蔚與Kolas除在臉書粉絲專頁發布政見，爭取選民認同，2人也把握選前黃金周時間，從早到晚馬不停蹄的穿梭大街小巷，逐一向民眾拜票，盼能從中爭取更多選票入主縣府。